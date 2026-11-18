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تصدرت مصر قائمة أكبر الدول المصدّرة للكتان الخام والمكرر عالمياً خلال عام 2024، متفوقة على دول أوروبية تُعد من أبرز منتجي هذا المحصول، في وقت يشهد فيه سوق الكتان اهتماماً متزايداً نتيجة استخداماته الصناعية والغذائية.وبحسب بيانات منصة حلول التجارة العالمية المتكاملة التابعة للبنك الدولي، بلغت قيمة صادرات مصر من الكتان نحو 29.85 مليون دولار، تلتها بـ7.93 ملايين دولار، ثم بلجيكا بـ3.49 ملايين دولار، فيما جاءت ليتوانيا والهند وكندا والمملكة المتحدة ورومانيا وإيطاليا وهولندا ضمن قائمة أكبر عشر دول مصدّرة.أما على صعيد الاستيراد، فتصدرت بلجيكا القائمة بقيمة 21.22 مليون دولار، تلتها مصر بـ2.89 مليون دولار، ثم بـ2.70 مليون دولار، في حين سجل واردات بقيمة 1.10 مليون دولار.وفي الإنتاج، حافظت فرنسا على صدارتها العالمية بإنتاج بلغ نحو 1.05 مليون طن من الكتان الخام عام 2024، مقابل نحو 91.9 ألف طن لبلجيكا، و37.22 ألف طن لبيلاروسيا، بينما بلغ إنتاج مصر نحو 7.7 آلاف طن.وعربياً، برزت تونس بوصفها أكبر مستورد لألياف الكتان، بقيمة بلغت نحو 901.68 مليون دولار، وفق البيانات الواردة في التقرير، فيما حافظت مصر على مكانتها بوصفها أبرز دولة عربية في زراعة الكتان وتصديره.ويُستخدم الكتان في صناعة المنسوجات والملابس والورق ومواد العزل والزيوت الغذائية، كما يزداد الطلب عليه باعتباره بديلاً طبيعياً للألياف الصناعية.وتشير التوقعات إلى ارتفاع المساحات المزروعة بالكتان في إلى ما بين 220 و230 ألف هكتار خلال عام 2026، مقارنة بنحو 200 ألف هكتار العام الماضي، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج والمنافسة مع الألياف الصناعية.