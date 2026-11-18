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أثار العطل التقني الواسع الذي ضرب خدمات شركة " " واستمر أكثر من 22 ساعة، تساؤلات بشأن الجهة التي ستتحمل الخسائر الاقتصادية الناجمة عنه، والتي يُتوقع أن تتجاوز 7 مليارات دولار، وسط تحذيرات من مخاطر اعتماد الاقتصاد العالمي على عدد محدود من شركات التكنولوجيا.وأثر الانقطاع على خدمات "أوتلوك" و"تيمز" و"كوبيلوت"، ما تسبب باضطرابات في أعمال المصارف والمستشفيات والمدارس والشركات والمؤسسات الحكومية في 74 دولة، في وقت يعتمد فيه نحو 430 مليون مستخدم على خدمات "مايكروسوفت 365".وأوضحت الشركة أن العطل نتج عن مشكلات فنية أدت إلى خروج بعض الخوادم عن الخدمة، وزيادة الضغط على الخوادم المتبقية، نافية أن يكون ناجماً عن هجوم سيبراني.ووفق تقديرات أولية لمجموعة "أندرسون" الأميركية، قد تتجاوز الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الانقطاع 7 مليارات دولار، مع احتمال ارتفاعها عند احتساب التأثيرات على الإنتاج وسلاسل التوريد.لكن السؤال الأبرز يتعلق بالتعويضات، إذ أوضح أن العقود المبرمة بين شركات التكنولوجيا وعملائها غالباً ما تستثني الأعطال الفنية غير المقصودة من التعويض، ما يعني أن المؤسسات المتضررة قد تتحمل معظم خسائرها بنفسها.وأشار إلى أن شركات التأمين لا تغطي عادةً هذا النوع من الأعطال، إلا إذا نصت وثائق التأمين صراحة على ذلك، فيما قد تحصل بعض الشركات الكبرى على تعويضات محدودة، مثل تمديد الاشتراكات أو تقديم خدمات إضافية.وحذر خبراء من أن الحادثة تكشف هشاشة الاعتماد على عدد محدود من مزودي الخدمات السحابية، مؤكدين ضرورة تنويع مصادر ووضع خطط بديلة لضمان استمرار العمل عند وقوع أعطال مماثلة.