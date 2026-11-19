تسارعت خسائر مع تزايد الضغوط الناجمة عن ارتفاع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة، بعدما عزز محضر اجتماع الاحتياطي لشهر تشرين الأول التوقعات بمواصلة رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، ما دفع المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام.

وبحسب موقع "FOREX.com"، تراجع سعر الذهب مقابل الدولار (XAU/USD) إلى أدنى مستوى له في 14 شهراً، بعدما كشفت محاضر الفيدرالية للسوق المفتوحة أن الغالبية الساحقة من المسؤولين تتوقع الحاجة إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى هدف البالغ 2%.

وكان الفيدرالي قد أبقى الفائدة ضمن نطاق 3.75% إلى 4% خلال اجتماعه في تشرين الأول، إلا أن المحضر أظهر أن بعض المسؤولين كانوا يفضلون رفعها فوراً بمقدار 25 نقطة أساس، فيما رأى اثنان أن زيادة أكبر، بمقدار 50 نقطة أساس، قد تكون مطروحة في كانون الأول إذا استمر التضخم عند مستويات مرتفعة.

وزادت بيانات التضخم والتوظيف التي جاءت أعلى من التوقعات، إلى جانب التصريحات المتشددة لبعض مسؤولي البنك المركزي، من رهانات الأسواق على تشديد السياسة النقدية. ووفق التقرير، وصلت احتمالات رفع الفائدة في كانون الأول إلى نحو 95% في تسعير الأسواق.

الذهب يخسر أكثر من 33% من قمته

وسجل الذهب تراجعاً واسعاً أمام العملات الرئيسية، إذ انخفض بنحو 3% خلال جلسة الأربعاء مقابل معظم العملات، فيما بلغت خسائره أمام الدولار نحو 33.5% مقارنة بمستواه القياسي، ليتراجع إلى أدنى مستوى في 14 شهراً.

وبحسب بيانات أوردها التقرير، تراجعت أسعار الذهب المقومة باليورو بنسبة 27.4% عن ذروتها التاريخية، وبالجنيه الإسترليني بنسبة 30%، فيما بلغت خسائره أمام الفرنك السويسري 26%، وأمام الدولار الكندي نحو 30%.

ولم يكن التراجع متساوياً بين العملات، إذ أظهر الذهب المقوم بالدولار قدراً من الصمود النسبي، بعدما ارتفع بنحو 0.81% خلال الفترة التي شملتها المقارنة، خلافاً للاتجاه العام للأسواق.

مستويات جديدة تحت المراقبة

وعلى المستوى التقني، أشار التقرير إلى أن الزخم السلبي لا يزال مسيطراً على حركة الذهب، مع ابتعاده عن متوسطاته المتحركة القصيرة الأجل. ووضع مستوى 3,679 دولاراً للأونصة، المرتبط بحجم التداول في أيلول 2025، ضمن التي قد يختبرها السعر إذا استمرت موجة البيع.

كما أشار إلى مستويات 3,760 و3,800 دولار بوصفها مناطق مقاومة محتملة أمام أي محاولة للارتداد، معتبراً أن استمرار الهبوط قد يجعل الذهب عرضة لتراجع إضافي، لكن حدة الخسائر ترفع في المقابل احتمالات حدوث ارتداد سريع.

وفي المحصلة، يبقى مسار الذهب مرتبطاً بتطور توقعات الفائدة الأميركية واتجاه الدولار وعوائد السندات، إذ إن ارتفاع العوائد يزيد كلفة الاحتفاظ بمعدن لا يدرّ عائداً، ويقلّص جاذبيته أمام الأصول المالية الأخرى.