عادت الأسهم الأوروبية إلى الارتفاع، اليوم الخميس، بعد تراجع استمر ثلاثة أيام، مدفوعة بمكاسب قطاع التكنولوجيا عقب الطرح العام الأولي الضخم لشركة "أنثروبيك".

كما ارتفع سهم "كومرتس بنك" بعد توصل ومصرف "يوني كريديت" إلى اتفاق بشأن أبرز نقاط الخلاف المرتبطة بعملية الاستحواذ المحتملة على البنك الألماني، وفق ما أوردته " ".

وزاد مؤشر " 600" بنسبة 0.3% ليصل إلى 645.85 نقطة بحلول الساعة 08:22 بتوقيت غرينتش، بعدما أنهى جلسة الأربعاء عند أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع، متأثراً بتراجع أسهم شركات التعدين.

وصعد سهم "كومرتس بنك" بنسبة 1.4%، فيما ارتفع سهم "يوني كريديت" بنسبة 1.8% عقب الاتفاق على تسوية الخلافات الرئيسية بين الطرفين.

وتصدرت أسهم التكنولوجيا مكاسب القطاعات الأوروبية، مع ارتفاع أسهم شركات الرقائق، بينها "إيه إس إم إل" و"إس تي مايكروإلكترونيكس" و"إنفينيون"، بنسب تراوحت بين 3% و5.5%، في مؤشر إلى تحسن ثقة المستثمرين بقطاع التكنولوجيا على جانبي .

وجمعت شركة "أنثروبيك" 81.3 مليار دولار في طرحها العام الأولي، الذي يُعد الأكبر في تاريخ أسواق الأسهم، لترتفع قيمتها السوقية إلى 1.5 تريليون دولار. وجاء ذلك بعد توسيع حجم الطرح، وسط ترقب المستثمرين بدء تداول أسهمها في بورصة "ناسداك" في وقت لاحق .

وفي تحركات الأسهم الأخرى، قفز سهم شركة "سويتك" بنسبة 12.7%، بعدما تجاوزت توقعاتها للسنة المالية 2027 تقديرات السوق، فيما تراجع سهم شركة الأدوية "نوفارتس" بنسبة 2.5%، عقب إعلان أهداف لنمو المبيعات على المدى المتوسط عند الحد الأدنى من توقعاتها السابقة.