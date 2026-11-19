دفعت التطورات المرتبطة بشركة "أنثروبيك" أسهم التكنولوجيا في " " إلى الارتفاع، مع تجدد حماسة المستثمرين لقطاع ، قبيل بدء تداول أسهم الشركة في الأسواق.

وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ"، ارتفعت قيمة الطرح العام الأولي والطرح الخاص لـ"أنثروبيك" إلى مستوى قياسي بلغ 107.3 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن استمرار هذه المكاسب مع انطلاق التداول الرسمي قد يبدد المخاوف بشأن متانة قطاع الذكاء الاصطناعي، ويعزز موقع الشركة كمؤشر رئيسي لقياس أداء هذه الصناعة.

أبرز تحركات الأسواق الخميس 19 نوفمبر 2026

ارتفع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 2%.

صعد مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.2%، منهياً سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام.

زاد مؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.5%.

تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.1%.

ارتفع مؤشر "إم إس سي آي العالمي" بنسبة 0.9%.

استقر مؤشر "بلومبرغ للدولار الفوري" دون تغيير يُذكر.

أسعار العملات

ارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1000 دولار.

استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3155 دولار.

تراجع الين الياباني بنسبة 0.3% إلى 159.86 ين للدولار.

العملات الرقمية

صعدت البيتكوين بنسبة 2.5% إلى 63,802.02 دولار.

ارتفعت الإيثر بنسبة 2.5% إلى 1,806.98 دولار.

السندات

زاد العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات نقطتي أساس إلى 5.09%.

ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات 4 نقاط أساس إلى 3.41%.

صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات 4 نقاط أساس إلى 5.33%.

السلع