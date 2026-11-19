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سجلت الأسهم الأميركية ارتفاعاً خلال تعاملات الخميس، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال بدء تداول أسهم شركة "أنثروبيك"، المطورة لروبوت المحادثة "كلود"، في بورصة ناسداك، بعد نجاح طرحها العام الأولي بسعر تجاوز التوقعات.وارتفع مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 1.68% إلى 24840.64 نقطة، فيما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.84%، بينما سجل مؤشر " " ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.01%، وفق مستويات التداول وقت إعداد التقرير.وجاء هذا التحسن بعد موجة خسائر طالت أسهم التكنولوجيا، وسط مخاوف المستثمرين بشأن التقييمات المرتفعة لشركات وحجم الإنفاق على مراكز البيانات.وأعلنت "أنثروبيك" تسعير 980 مليون سهم عند 83 دولاراً للسهم، لتصل القيمة الإجمالية للطرح إلى نحو 81.34 مليار دولار، متجاوزة النطاق السعري المتوقع سابقاً بين 70 و78 دولاراً.وبحسب صحيفة " "، ساهم الإقبال القوي على أسهم الشركة في تهدئة المخاوف المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، كما أظهرت تعاملات خارج السوق أسعاراً تزيد بنحو 25% على سعر الطرح، قبل بدء التداول الرسمي.ويرى المستثمرون في إدراج "أنثروبيك" اختباراً مهماً لمستقبل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع استمرار التساؤلات بشأن قدرة الشركات على تحقيق عوائد توازي الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.