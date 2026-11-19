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تراجعت تكلفة الحصول على مقعد في حفل عشاء يستضيفه الرئيس الأميركي لحاملي عملته الرقمية إلى نحو 518 دولاراً، بعدما كانت تتطلب استثماراً لا يقل عن 55 ألف دولار العام الماضي، في انعكاس للانهيار الحاد في قيمة العملة وتراجع الإقبال عليها.وبحسب صحيفة " "، يستعد لاستضافة العشاء الأحد المقبل، 22 تشرين الثاني، في ناديه للغولف بولاية فرجينيا، ضمن فعالية مخصصة للمستثمرين في عملته الرقمية، حيث تُمنح الدعوات وفق حجم العملات التي يمتلكها المشاركون ومدة احتفاظهم بها.وكانت عملة ترامب قد بلغت نحو 74 دولاراً عقب إطلاقها في كانون الثاني 2025، قبل أن تتراجع تدريجياً إلى نحو 97 سنتاً، ما تسبب بخسائر كبيرة للمستثمرين.ووفق بيانات نقلتها صحيفة " تايمز"، تكبّد نحو 989 ألف مشترٍ للعملة خسائر إجمالية بلغت 3.81 مليارات دولار حتى نهاية حزيران الماضي.كما كشف التقرير أن أكثر من 5 آلاف من حاملي العملة المؤهلين لحضور العشاء لم يسجلوا أسماءهم، في مؤشر إلى تراجع الاهتمام بالفعالية مقارنة بالعام الماضي.وأثار العشاء انتقادات من أعضاء ديمقراطيين في ، اعتبروا أن ربط الدعوات بحجم الاستثمارات قد يفتح الباب أمام شراء النفوذ السياسي وتحقيق مكاسب شخصية.وتُقدّر عائدات ترامب من حقوق الملكية المرتبطة بالعملة بنحو 635 مليون دولار خلال العام الماضي، رغم الخسائر التي تكبّدها المستثمرون، فيما ينفي الرئيس الأميركي ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً قانونية مشروعاته في العملات المشفرة.