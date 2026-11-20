واصل تراجعه للجلسة الخامسة توالياً، وهبط خلال تداولات الجمعة إلى ما دون 3540 دولاراً للأونصة، متجهاً نحو أكبر خسارة أسبوعية منذ آذار، مع تصاعد توقعات رفع الفائدة الأميركية ومبيعات لتغطية الخسائر في أسهم .

وبلغ التراجع خلال الجلسة 2.4%، ليصل المعدن إلى أدنى مستوياته منذ أيلول 2025، فيما قاربت خسائره الأسبوعية 9%. وجاء ذلك بعدما أشار الاحتياطي إلى احتمال إجراء زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 2.3% إلى 3543.19 دولاراً للأونصة.

وامتدت الخسائر إلى الفضة، التي تراجعت 2.3% إلى 41.98 دولاراً للأونصة، بعدما فقدت نحو 5% في الجلسة السابقة، لتبلغ خسارتها خلال الأسبوع نحو 14%. كما تراجع البلاتين والبلاديوم. (بلومبرغ)