تجري هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تحقيقاً في الممارسات المحاسبية لشركة "إنفيديا" (Nvidia)، وفقاً لما أوردته وكالة " "، في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه شركة صناعة الرقائق، عقب مغادرة جنسن هوانغ منصب الرئيس التنفيذي.

ولم تتمكن الوكالة من تحديد موعد بدء الهيئة تحقيقها، مُشيرة إلى أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم هوياتهم. ولم يرد متحدث باسم "إنفيديا" على الفور على طلب للتعليق على التقرير، فيما رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التعليق.

وأدى إفصاح هوانغ مؤخراً عن علاقة خارج إطار الزواج إلى إدخال إنفيديا في أزمة غير مسبوقة، ما تسبّب في موجة بيع حادة لأسهم الشركة وأفضى إلى خروجه من منصب الرئيس التنفيذي. كما أثار إفصاحه مخاوف محتملة تتعلق بالأمن القومي، عقب تقارير أفادت بوجود علاقة تربطه بأليس هوانغ، وبأن مسؤولين أميركيين اشتبهوا في أنها تعمل لصالح الاستخبارات .

ونفت محاولتها التجسس على جنسن هوانغ، الذي لا تربطه صلة قرابة بأليس هوانغ. وأفادت " نيوز" بأن هوانغ أبدى استعداده للعودة إلى قيادة الشركة، رغم أن لا يدرس حالياً مثل هذه الخطوة.

وفي سياق منفصل، تجري ولاية أيضاً تحقيقاً مع الشركة، وفقاً لما أوردته "بلومبرغ نيوز"، بشأن ما إذا كانت "إنفيديا" قد ضلّلت المستثمرين بشأن المخاطر المرتبطة بالصين.