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صعدت أسعار في تداولات يوم الجمعة في ظل تجدد المخاوف من احتمال وقوع هجمات في إطار الحرب الأميركية على ، ومسارعة المتعاملين أيضا إلى شراء الخام استعدادا لعطلة عيد الشكر الأسبوع المقبل، إلا أن الأسعار هبطت على أساس أسبوعي وسط توقعات فائض المعروض.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتاً، أو 0.64%، إلى 92.57 دولار للبرميل عند التسوية. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي تسليم كانون الأول 77 سنتاً أو 0.93% إلى 83.98 دولار للبرميل.وسجل الأسعار انخفاضاً للأسبوع الثالث على التوالي، وانخفض 4% خلال الأسبوع، في حين انخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الأول 5%، وذلك مع تزايد توقعات وجود فائض في المعروض، إذ عادت شحنات النفط الخام عبر إلى مستويات تكاد تقترب من مستويات ما قبل الحرب. وسيكون هذا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي تشهد فيه العقود القياسية انخفاضاً.