تحولت شركة أمريكية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال عام واحد إلى واحدة من أبرز الرهانات الاستثمارية في وادي السيليكون، بعدما نجح مساعدها الشخصي "إنستنت" (Instinct) في جذب أكثر من 100 ألف مستخدم، وجمع تمويلات بلغت نحو 1.35 مليار دولار، وصولاً إلى تقييم قدره 10 مليارات دولار في سبتمبر 2026، وفقاً لشبكة " بي سي".

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ويعكس الصعود السريع للشركة تحولاً في صناعة الذكاء الاصطناعي من تطوير روبوتات محادثة تقتصر على الإجابة عن الأسئلة، إلى بناء وكلاء رقميين قادرين على تنفيذ مهام نيابة عن المستخدمين، مثل حجز الرحلات وإجراء المشتريات وإدارة الالتزامات اليومية.



وبحسب " " و"بلومبرغ"، جذبت الشركة استثمارات من صناديق سيكويا كابيتال وبنشمارك وكوتيو، وسط منافسة متصاعدة للسيطرة على سوق المساعدين الشخصيين المعتمدين على الذكاء الاصطناعي.



ما هو "إنستنت" وكيف يختلف عن ChatGPT؟

"إنستنت" مساعد شخصي يعتمد على تقنية وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتطوره شركة Spear Street Technology الأمريكية، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها.



وتقوم فكرته على تجاوز الوظيفة التقليدية لروبوتات المحادثة، من خلال تنفيذ المهام بدلاً من الاكتفاء بتقديم المعلومات أو اقتراح الخطوات التي يتعين على المستخدم تنفيذها.



فعلى سبيل المثال، بدلاً من مطالبة المستخدم بالبحث عن رحلة طيران ومقارنة الأسعار وإتمام الحجز بنفسه، يستهدف "إنستنت" تنفيذ هذه الإجراءات باستخدام الأدوات والحسابات التي يمنحه المستخدم صلاحية الوصول إليها.



ويضع هذا النموذج الشركة في منافسة مع المساعدين الأذكياء الذين تطورهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وفي مقدمتها ميتا، التي كشفت عن مساعدها الشخصي Muse في سبتمبر 2026.



من مؤسس "إنستنت" ومتى تأسست الشركة؟

أسس الباحث الأمريكي نوح شين الشركة عام 2025، بعد مغادرته شركة Sierra المتخصصة في وكلاء الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء في سبتمبر من العام نفسه.



وكان شين، البالغ من العمر 23 عاماً عند تسليط الضوء على الشركة في سبتمبر 2026، قد ترك جامعة نورث إيسترن عام 2023 للانضمام إلى Sierra ضمن موظفيها الأوائل.



وسبق له أن شارك بوصفه المؤلف الأول في بحث "Reflexion"، الذي تناول قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على تحسين أدائهم من خلال مراجعة الأخطاء والاستفادة من التجارب السابقة.



وظهر "إنستنت" في مرحلة تجريبية خاصة خلال فبراير 2026، قبل توسيع إتاحته بنظام الدعوات خلال الصيف، وفق مجلة "فورتشن" وبيانات Dealroom.



كيف يعمل "إنستنت" وما الخدمات التي يقدمها؟

لا يتطلب "إنستنت" تطبيقاً مستقلاً على الهاتف، إذ يمكن التواصل معه عبر الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، ليستخدم أدوات رقمية لتنفيذ سلسلة من الإجراءات المرتبطة بطلب المستخدم.



وتشمل خدماته التسوق وشراء البقالة، وحجز المطاعم ورحلات السفر، وإدارة البريد الإلكتروني، وإلغاء الاشتراكات، إضافة إلى الاتصال بالشركات لإتمام الحجوزات أو متابعة الخدمات.



وفي أكتوبر الماضي، توسعت إمكاناته من خلال التكامل مع خدمات دفع وتسوق، بينها Stripe Link وShop Pay، إضافة إلى خدمات حجز المطاعم عبر OpenTable.



ويعتمد المساعد كذلك على تذكر تفضيلات المستخدم لتحسين تنفيذ الطلبات المتكررة، وفق المعلومات المنشورة عن المنصة.



1.35 مليار دولار تمويلات وتقييم بـ10 مليارات

بلغ إجمالي التمويلات التي جمعتها "إنستنت" نحو 1.35 مليار دولار حتى نوفمبر الجاري، وفق بيانات Dealroom.



وفي أغسطس الماضي، كشفت الشركة عن جولة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار، رفعت تمويلاتها التراكمية حينها إلى 350 مليون دولار، عند تقييم بلغ 2.5 مليار دولار.



وبعد نحو شهر، أعلنت في 28 سبتمبر إغلاق جولة جديدة بقيمة مليار دولار، ليرتفع تقييمها إلى 10 مليارات دولار، بزيادة أربعة أضعاف.



ويمثل هذا الرقم تقييماً استثمارياً لشركة خاصة، وليس قيمة سوقية ناتجة عن تداول أسهمها في البورصة.



وشارك في جولة سبتمبر كل من Sequoia Capital وBenchmark Capital وCoatue، بينما قادت Index Ventures وBenchmark جولة أغسطس السابقة. وضمت قائمة المستثمرين الأوائل أيضاً Conviction Partners وGreenoaks وKleiner Perkins، بحسب تقارير "وول ستريت جورنال" و"ذا إنفورميشن".



أكثر من 100 ألف مستخدم

تجاوز عدد مستخدمي "إنستنت" حاجز 100 ألف مستخدم خلال أسابيع من إطلاق نسخته التجريبية بنظام الدعوات في صيف 2026، وفق بيانات Dealroom.



لكن الشركة لم تعلن حصيلة رسمية محدثة لإجمالي المستخدمين حتى 22 نوفمبر 2026، ما يجعل الرقم المذكور أحدث مؤشر متاح، وليس بالضرورة العدد الحالي.



ولا تزال إتاحة الخدمة مقيدة بالدعوات أو قوائم الانتظار، في ظل سعي الشركة إلى توسيع قدراتها الحاسوبية لاستيعاب الطلب المتزايد.



وتتيح الشركة مساعدها مجاناً للمستخدمين المقبولين في المرحلة التجريبية، من دون إعلان نموذج تسعير تجاري نهائي.



وقال شين في مقابلة خلال سبتمبر إن حجم المعاملات السنوي المحسوب وفق الوتيرة الحالية يقترب من مليار دولار، تستحوذ حجوزات السفر على نحو نصفه، وهو رقم يعبر عن قيمة المعاملات التي ينفذها المساعد وليس إيرادات الشركة.



وتبقى حماية البيانات والتعامل مع الحسابات المصرفية والبريد الإلكتروني من أبرز التحديات، إلى جانب احتمالات وقوع أخطاء أثناء تنفيذ المهام، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الشركة على تحويل الإقبال المبكر إلى نموذج أعمال مستدام وسط المنافسة المتصاعدة مع عمالقة التكنولوجيا.

