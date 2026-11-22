قفزت أسعار الغاز
الطبيعي في أوروبا
، عقب توقعات بطقس أكثر برودة خلال الأيام المقبلة، ما قد يفاقم الضغط على مخزونات استنزفتها اضطرابات الصادرات الناجمة عن الحرب بين الولايات المتحدة
وإيران، بحسب وكالة بلومبرغ
نيوز.
وارتفعت العقود الآجلة القياسية بنسبة وصلت إلى 8.6 بالمئة لتبلغ 96.075 يورو
(105.54 دولار)، في أكبر زيادة خلال جلسة واحدة منذ أكثر من أسبوع، وفقاً لبلومبرغ. وبذلك تتجه السوق إلى تسجيل مكسب يومي ثالث على التوالي.
مخزونات دون المعدل
وأشارت بلومبرغ إلى أن مستويات تخزين الغاز في أوروبا لا تزال دون متوسطها الموسمي بفارق كبير، فيما تدخل المنطقة ذروة الطلب الشتوي.
درجات حرارة أدنى من المعتاد
وتتوقع بيانات شركة "أتموسفيريك جي2" (Atmospheric G2)، بحسب بلومبرغ، أن تنخفض درجات الحرارة في شمال غرب
أوروبا هذا الأسبوع بما بين 3 و5 درجات مئوية عن متوسط 30 عاماً.
وأضافت أن الانخفاض قد يتراوح بين 5 و8 درجات عن المعدل الطبيعي مع بداية كانون الاول.