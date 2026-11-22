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قفزت أسعار الطبيعي في ، عقب توقعات بطقس أكثر برودة خلال الأيام المقبلة، ما قد يفاقم الضغط على مخزونات استنزفتها اضطرابات الصادرات الناجمة عن الحرب بين وإيران، بحسب وكالة نيوز.وارتفعت العقود الآجلة القياسية بنسبة وصلت إلى 8.6 بالمئة لتبلغ 96.075 (105.54 دولار)، في أكبر زيادة خلال جلسة واحدة منذ أكثر من أسبوع، وفقاً لبلومبرغ. وبذلك تتجه السوق إلى تسجيل مكسب يومي ثالث على التوالي.مخزونات دون المعدلوأشارت بلومبرغ إلى أن مستويات تخزين الغاز في أوروبا لا تزال دون متوسطها الموسمي بفارق كبير، فيما تدخل المنطقة ذروة الطلب الشتوي.درجات حرارة أدنى من المعتادوتتوقع بيانات شركة "أتموسفيريك جي2" (Atmospheric G2)، بحسب بلومبرغ، أن تنخفض درجات الحرارة في أوروبا هذا الأسبوع بما بين 3 و5 درجات مئوية عن متوسط 30 عاماً.وأضافت أن الانخفاض قد يتراوح بين 5 و8 درجات عن المعدل الطبيعي مع بداية كانون الاول.