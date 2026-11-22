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انخفضت أسعار اليوم الاثنين، مع استمرار موجة البيع التي اجتاحت ، وسط مخاوف بشأن قدرة قطاع على تعزيز النمو الاقتصادي، لتشمل السلع الأساسية، على الرغم من أن الهجمات المستمرة على الملاحة البحرية بسبب حرب حدت من حجم الخسائر.وتراجع سعر النفط الخام، ليواصل سلسلة خسائره التي استمرت 3 أسابيع، وسط أجواء سلبية عامة في الأسواق المالية العالمية، إذ افتتحت الأسهم الآسيوية معاملاتها على انخفاض اليوم الاثنين، مع تراجع سوق الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا 4%، كما انخفضت الأسواق في وهونغ كونغ وأستراليا. ونزلت مؤشرات البورصة الأميركية أيضا، إذ تراجع مؤشر ناسداك 10% الأسبوع الماضي.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 0.30% إلى 92.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:16 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 15 سنتا، أو 0.18% إلى 83.26 دولار للبرميل، وفق وكالة " ".