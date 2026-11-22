انخفضت أسعار النفط
اليوم الاثنين، مع استمرار موجة البيع التي اجتاحت الأسواق المالية بشكل عام
، وسط مخاوف بشأن قدرة قطاع الذكاء الاصطناعي
على تعزيز النمو الاقتصادي، لتشمل السلع الأساسية، على الرغم من أن الهجمات المستمرة على الملاحة البحرية بسبب حرب إيران
حدت من حجم الخسائر.
وتراجع سعر النفط الخام، ليواصل سلسلة خسائره التي استمرت 3 أسابيع، وسط أجواء سلبية عامة في الأسواق المالية العالمية، إذ افتتحت الأسهم الآسيوية معاملاتها على انخفاض اليوم الاثنين، مع تراجع سوق كوريا الجنوبية
الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا 4%، كما انخفضت الأسواق في الصين
وهونغ كونغ وأستراليا. ونزلت مؤشرات البورصة الأميركية أيضا، إذ تراجع مؤشر ناسداك 10% الأسبوع الماضي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 0.30% إلى 92.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:16 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس
الوسيط الأميركي 15 سنتا، أو 0.18% إلى 83.26 دولار للبرميل، وفق وكالة "رويترز
".