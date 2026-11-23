ذكرت أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" أصبحت لاعباً رئيسياً في عمليات نقل عبر مضيق هرمز، مع توسيع أسطول ناقلاتها ومواصلة العمل في واحد من أخطر الممرات البحرية في العالم، رغم تعرض سفنها لسلسلة من الهجمات المنسوبة إلى .



وبحسب صحيفة ، أصبحت عمليات "أدنوك" جزءاً مهماً وحيويا من الجهود الرامية إلى ضمان استمرار تدفق النفط من إلى ، كما ساهمت في تعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمية، وتعزيز استقرار أسواق الطاقة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.



تعزز أمن الطاقة

بدأت الإمارات هذه العمليات بهدف حماية صادراتها النفطية وضمان استمرارها، لكنها توسعت تدريجياً لتشمل نقل النفط لصالح أطراف أخرى مع تنامي خبرتها في إدارة المخاطر داخل مضيق هرمز، بحسب صحيفة جورنال.



وقال روري جونستون، مؤسس شركة "كوموديتي كونتكست" للأبحاث النفطية، لصحيفة وول ستريت جورنال، إن الإمارات أثبتت أنها "الأكثر جرأة واستعداداً لتحمل المخاطر بين خلال الحرب".

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تعتمد العملية على تحميل ناقلات "أدنوك" النفط داخل ، ثم عبور مضيق هرمز ضمن قوافل يتم تنسيقها مع جهات أمنية وعسكرية إماراتية وأميركية.

وبعد عبور المضيق، تنقل الشحنات إلى ناقلات أخرى خارج المنطقة لتواصل الرحلة نحو الأسواق العالمية، فيما تعود سفن "أدنوك" لتحميل شحنات جديدة.



ويساعد هذا النظام في تجاوز مشكلات التأمين البحري وتردد ملاك الناقلات التجارية في الإبحار عبر المنطقة عالية المخاطر.