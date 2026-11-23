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ذكر موقع " " الإماراتيّ، أنّ تراجع التضخم لا يعني أن الحياة أصبحت أقل كلفة، فتباطؤ ارتفاع الأسعار لا يعيدها إلى مستوياتها السابقة، كما أن الزيادات التي يحصل عليها الموظفون قد لا تكون كافية لتعويض ما فقدوه من قدرة شرائية خلال السنوات الماضية. وتزداد هذه المعضلة تعقيدًا مع عودة الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة، بالتزامن مع التوسع السريع في الاستثمار بتقنيات ، وهو ما يثير مخاوف من موجة جديدة لارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات، وفق تقرير لشبكة "CNN".وحذرت المديرة العامة لصندوق كريستالينا غورغييفا من احتمال تسارع التضخم العالمي بفعل صدمات إمدادات الطاقة والطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، داعية إلى تشديد السياسة النقدية في عدد من الاقتصادات.وكان الصندوق توقَّع في تقرير الاقتصاد العالمي الصادر في تشرين الاول، ارتفاع التضخم العالمي إلى 4.7% خلال 2026، قبل تراجعه إلى 4.1% في 2027.وتكمن الإجابة في الفرق بين معدل التضخم ومستوى الأسعار، فإذا ارتفع سعر سلعة من 100 إلى 120 دولارًا، ثم تباطأ التضخم إلى 5% في العام التالي، فإن السعر لن يعود إلى مستواه السابق، بل سيرتفع إلى 126 دولارًا.بمعنى آخر، تتباطأ سرعة الغلاء، لكن الأسعار تظل مرتفعة؛ ما يجعل الأسر تواجه تكاليف معيشة أعلى حتى عندما تعلن البيانات الرسمية تراجع التضخم.وتصبح المشكلة أكثر وضوحًا عندما لا تواكب الأجور هذه الزيادات. فالموظف الذي يحصل على زيادة راتب بنسبة 10%، بينما ترتفع تكلفة احتياجاته بنسبة 15%، يكون خسر جزءًا من قوته الشرائية رغم تحسن دخله الاسمي.وتمثل الطاقة أحد أبرز مصادر انتقال التضخم إلى حياة المستهلكين، فارتفاع أسعار يزيد تكاليف تشغيل المصانع والنقل وإنتاج الكهرباء، وقد ينعكس لاحقًا على أسعار الغذاء والسلع والخدمات.ولا تتوقف الضغوط عند الطاقة، إذ يتطلب التوسع في الذكاء الاصطناعي استثمارات ضخمة في الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات والكهرباء والتبريد والعمالة المتخصصة.وقد يؤدي هذا الطلب المتزايد إلى رفع أسعار بعض المعدات والخدمات، خصوصًا في القطاعات التي تعاني محدودية المعروض.وقد تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي مستقبلًا في رفع الإنتاجية وخفض التكاليف، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية خلال مرحلة التوسع والاستثمار. (ارم نيوز)