انتعشت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، اليوم الاثنين، مع عودة التفاؤل إلى الأسواق بعد موجة خسائر حادة شهدتها الأسبوع الماضي، وسط تقديرات استراتيجيين بأن التراجع الأخير أتاح فرصًا جذابة للشراء.

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وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك 100" بأكثر من 3%، فيما صعدت عقود "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 2.9%، في تحول أوقف سلسلة خسائر امتدت لسبع جلسات متتالية، بحسب "بلومبيرغ".

كما قفز سهم "إنفيديا" بنسبة 8.3% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، مستعيدًا جزءًا من خسائره التي بلغت 23% خلال الأسبوع الماضي.

وجاء هذا التحسن بعدما اعتبر استراتيجيون في " ستانلي" أن هبوط "ستاندرد آند بورز 500" إلى مستويات التصحيح يشكل فرصة شراء استثنائية، مستندين إلى متانة أرباح الشركات وجاذبية تقييماتها. كذلك، تبنى متعاملون في " " موقفًا مشابهًا، مع الإشارة إلى أن الأسواق قد تحتاج إلى موجة بيع أوسع قبل تحقيق تعافٍ مستدام.

وكانت الأسهم الأميركية قد تعرضت لضغوط الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من حجم الاستثمارات في ، والتداعيات السياسية عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية، إلى جانب القلق بشأن مسار أسعار الفائدة لدى .

وفي المقابل، بقيت مؤشرات أخرى تعكس استمرار الحذر في الأسواق، إذ استقر النحاس قرب أدنى مستوياته منذ آذار، وتراجعت الأميركية، ولا سيما قصيرة الأجل، فيما ارتفع فوق 3600 دولار للأونصة. كما انخفض إلى ما دون 91 دولارًا للبرميل، بينما بقي الدولار شبه مستقر.