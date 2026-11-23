سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعاً تجاوز 3% خلال تعاملات اليوم الاثنين في بورصة "كومكس"، وسط مكاسب متفاوتة في أسعار الثمينة الأخرى.

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وارتفعت عقود تسليم كانون الأول 2026 بنسبة 3.42% لتصل إلى 3679.19 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 10:19 بتوقيت ، قبل أن تتراجع وتيرة صعودها لاحقاً، لتسجل عند الساعة 16:50 نحو 3615.1 دولاراً للأونصة، بزيادة بلغت 2.84%.

وفي المقابل، تفاوت أداء العقود الآجلة للمعادن الثمينة الأخرى، إذ تراجعت عقود البلاديوم تسليم كانون الأول 2026 بنسبة 0.24% إلى 891 دولاراً للأونصة في التجارية.

أما البلاتين تسليم كانون الثاني 2027، فارتفع بنسبة 1.15% إلى 1304.4 دولارات للأونصة، فيما صعدت عقود الفضة في بورصة "كومكس" بنسبة 2.14% لتسجل 41.95 دولاراً للأونصة، وفق بيانات التداول.