

Advertisement

وتعمل تكنولوجيا ديكارت على تحسين أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي وتقليل قدرات الحوسبة التي تحتاجها مع السماح بنقل البيانات عبر الرقائق المختلفة مثل رقائق وحدة معالجة الرسوم (جي.بي.يو) من إنفيديا ووحدات معالجة الموترات (تي.بي.يو) من وترينيوم من أمازون ويب سيرفسيز(أيه.دبليو.إس).



كما تشمل الصفقة انضمام مؤسسي شركة ديكارت أيه.ي وهم دين ليسترسدورف وموشيه شاليف وأوريان ليترسدورف إلى جانب فريق باحثي ومهندسي الذكاء الاصطناعي في الشركة إلى أمازون. أعلنت عملاقة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأميركية أمازون دوت كوم أمس الاثنين توقيع اتفاق لشراء شركة ديكارت أيه.آي مالكة تكنولوجيا منصة تحسين أداء رقائق المعروفة باسم "مجموعة ديكارت للتحسين".وتعمل تكنولوجيا ديكارت على تحسين أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي وتقليل قدرات الحوسبة التي تحتاجها مع السماح بنقل البيانات عبر الرقائق المختلفة مثل رقائق وحدة معالجة الرسوم (جي.بي.يو) من إنفيديا ووحدات معالجة الموترات (تي.بي.يو) من وترينيوم من أمازون ويب سيرفسيز(أيه.دبليو.إس).كما تشمل الصفقة انضمام مؤسسي شركة ديكارت أيه.ي وهم دين ليسترسدورف وموشيه شاليف وأوريان ليترسدورف إلى جانب فريق باحثي ومهندسي الذكاء الاصطناعي في الشركة إلى أمازون.

يحتاج اتمام الصفقة لتحقيق عدة شروط منها موافقة السلطات الرقابية المعنية.

بدأت أمازون العمل مع شركة ديكارت في عام 2025 وسرعان ما أظهر التعاون بين الشركتين وجود قواسم مشتركة كثيرة بينهما، بدءاً من الرؤية الشاملة للأداء على كافة المستويات التقنية، وصولا إلى الطموح المشترك لمعالجة بعض أكثر المشكلات العلمية والهندسية تعقيدا في العالم، بحسب شركة أمازون، مضيفة أن ديكارت ستسهم في تعزيز العلاقة بين التكنولوجيا والمواهب، مما سيدعم استثمارات أمازون في الرقائق الإلكترونية المخصصة وتحسين قدرة الذكاء الاصطناعي على الاستنتاج لصالح العملاء.