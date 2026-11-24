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سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في لشهر تشرين الأول 2026 إرتفاعًا وقدره 2.04 في المئة بالنسبة لشهر أيلول 2026.كما سجّل التغيّر السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك في شهر تشرين الأول 2026 نسبة 16.17 في المئة، مقارنةً بشهر تشرين الأول من العام 2025.أما التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر آب على صعيد المحافظات، فقد سجّل النّسب الآتية:- ارتفاعًا في محافظة وقدره 1.87 في المئة.- ارتفاعًا في وقدره 2.32 في المئة.- ارتفاعًا في محافظة الشّمال وقدره 1.92 في المئة.- ارتفاعًا في محافظة وقدره 1.71 في المئة.- ارتفاعًا في وقدره 1.56في المئة.- ارتفاعًا في وقدره 1.68 في المئة".وأشارت الى إلى أنّه "بسبب استمرار الأوضاع الرّاهنة، ما زالت عمليّة جمع الأسعار تواجه صعوبات، ولا سيّما في محافظة النبطيّة، حيث تمّ احتساب مؤشّر أسعار الاستهلاك بالاعتماد على عدد كبير من الأسعار المقدَّرة (IMPUTED Prices)، نتيجة تعذّر جمع معظم الأسعار الفعليّة".يمكن الاطّلاع على الرّقم القياسي مفصّلًا لكلّ المحافظات على صفحة الإنترنت الخاصّة بالإدارة على: lb.gov.cas.www".