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سجّلت أسعار الحواسيب والهواتف المحمولة وأجهزة الألعاب ارتفاعاً ملحوظاً في ، مدفوعة بتنامي الطلب على وحدات التخزين نتيجة التوسع في تقنيات ومراكز البيانات.وأظهرت بيانات أن أسعار الحواسيب المحمولة ارتفعت بنحو 15% خلال تشرين الأول الماضي على أساس سنوي، فيما زادت أسعار الحواسيب المكتبية بأكثر من 13%.وطالت الزيادات وسائط التخزين بشكل أكبر، إذ قفزت أسعار الأقراص الصلبة بنسبة 40.8%، فيما ارتفعت أسعار بطاقات الذاكرة ووحدات التخزين المحمولة بنسبة 22.1%.كما ارتفعت أسعار أجهزة الألعاب بنسبة 13%، والهواتف المحمولة غير المرتبطة بعقود بأكثر من 12%، والساعات الذكية وأجهزة تتبّع اللياقة البدنية بنحو 6%.وأوضح أن الطلب المتزايد على سعات التخزين لتلبية احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي انعكس على أسعار المنتجات المخصصة للمستهلكين.وتأتي هذه الزيادات من تراجع أسعار الأجهزة الإلكترونية نتيجة تقلّص فائض الإنتاج الذي نشأ خلال جائحة .في المقابل، تراجعت أسعار بعض الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، إذ انخفضت أسعار أجهزة التلفزيون بنسبة 9.2%، والكاميرات بنسبة 2.5%، وغسالات الأطباق بنسبة 7%، فيما بلغ معدل التضخم العام في ألمانيا 2.8% خلال الفترة نفسها.