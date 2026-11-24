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حققت شركة "إنفيديا" مكاسب ضخمة عقب إعادة تعيين رئيساً تنفيذياً لها، بعد أقل من أسبوعين على استقالته، وسط انتعاش واسع لأسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في .وقفز سهم الشركة بأكثر من 30% خلال تعاملات الاثنين، ليصل إلى نحو 165 دولاراً، مضيفاً قرابة 950 مليار دولار إلى قيمتها السوقية، بعدما خسرت نحو 1.4 تريليون دولار خلال الأسبوع الماضي.وانعكس هذا الارتفاع على ثروة ، الذي يمتلك نحو 3.5% من أسهم الشركة، إذ زادت ثروته بنحو 33 مليار دولار خلال .ولم تقتصر المكاسب على هوانغ، إذ أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن الرئيس الأميركي حقق مكاسب تقديرية تراوح بين 1.3 مليون و15 مليون دولار، نتيجة ارتفاع قيمة الأسهم التي يمتلكها في "إنفيديا".وكان قد أعلن تدخّله لدى أعضاء مجلس إدارة الشركة لإقناعهم بإعادة هوانغ إلى منصبه، معتبراً أن عودته تخدم مصالح الاقتصاد الأميركي.وامتدّ الانتعاش إلى الأسواق العالمية، إذ ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 6.8%، فيما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 4.75%، وسجّل مؤشر "نيكي" الياباني مكاسب بلغت 3.91%.ورغم هذه المكاسب، لا تزال المخاوف قائمة بشأن القيود الأميركية على تصدير الرقائق الإلكترونية إلى ، وجدوى الاستثمارات الضخمة في قطاع ، وسط تجدّد التراجعات في بعض مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تعاملات الثلاثاء.