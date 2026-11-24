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أعلن فرض قيود مؤقتة على واردات السيارات الهجينة من وثماني دول أخرى، اعتباراً من الأول من كانون الأول المقبل، بهدف حماية شركات صناعة السيارات الأوروبية من تزايد المنافسة الأجنبية.وتشمل الإجراءات الصين واليابان وتركيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية والمكسيك والمغرب وصربيا والولايات المتحدة، على أن تستمر لمدة تصل إلى 200 يوم.ويأتي القرار عقب اتفاق توصلت إليه بروكسل وبكين الشهر الماضي، يقضي بتحديد سقف واردات السيارات الهجينة عند 350 ألف سيارة سنوياً، أي نحو نصف العدد المتوقع استيراده خلال العام الجاري.وفي ردّها على القرار، دعت وزارة التجارة الصينية الاتحاد إلى الالتزام بالتفاهمات التجارية المبرمة بين الجانبين، مؤكدة أنها ستتابع التحقيق الأوروبي بشأن واردات السيارات الهجينة عن كثب.كما أشارت الوزارة إلى احتفاظ بكين بحق اللجوء إلى آليات تسوية النزاعات لدى منظمة التجارة العالمية، لحماية مصالح الشركات الصينية والمطالبة بتعويضات تجارية.وكانت المفوضية الأوروبية قد خلصت إلى أن الارتفاع الكبير في واردات السيارات الهجينة منذ عام 2023 أدّى إلى تراجع الحصة السوقية للمصنّعين ، رغم نمو الطلب على هذه السيارات داخل التكتل.