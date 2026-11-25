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تراجعت أسعار قليلا اليوم، بعد انخفاضها بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، إذ عززت إشارات تميل إلى تشديد السياسة النقدية صادرة عن (البنك المركزي الأميركي) التوقعات برفع أسعار الفائدة في كانون الأول، في ‌حين انتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم الأميركية للحصول على مزيد من المؤشرات بشأن السياسة النقدية.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3544.54 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0024 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم كانون الأول 0.5 بالمئة إلى 3542.60 دولارا.