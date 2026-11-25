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واصلت أسعار تراجعها، الأربعاء، لتسجّل أدنى مستوياتها منذ أيلول 2025، متأثرة بتزايد التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة الأميركية خلال كانون الأول المقبل، عقب صدور بيانات عزّزت المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2% إلى 3483.59 دولاراً للأوقية، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة تسليم كانون الأول بنسبة 2.3% إلى 3482.50 دولاراً.وبحسب بيانات "بلومبيرغ"، تسارعت خسائر الذهب لاحقاً، ليهبط إلى 3428.9 دولاراً للأوقية، قبل أن يتداول عند 3430.5 دولاراً، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.5%.وتشير تقديرات الأسواق، وفق أداة "فيد ووتش"، إلى احتمال بنسبة 96.4% لرفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي ، مقابل احتمال بنسبة 3.6% لرفعها بمقدار 50 نقطة أساس.ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع الذهب لدى المستثمرين، نظراً إلى كونه أصلاً لا يدرّ عوائد دورية.وطالت موجة التراجع النفيسة الأخرى، إذ انخفضت الفضة بنسبة 3.51% إلى 39.43 دولاراً للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 1.51% إلى 1256.65 دولاراً، والبلاديوم بنسبة 1.33% إلى 845.75 دولاراً.