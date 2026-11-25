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تراجعت أسعار الفضة بشكل حاد، الأربعاء، متأثرة بتسارع التضخم الأميركي وتزايد التوقعات بمواصلة رفع أسعار الفائدة، وسط اضطرابات في أسواق الأسهم العالمية.وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 5.7% إلى 38.5 دولاراً للأونصة، لتفقد أكثر من 67% من قيمتها مقارنة بالمستويات التي بلغتها في كانون الثاني الماضي، عندما تجاوز سعرها 120 دولاراً للأونصة.وجاء التراجع عقب صدور بيانات أميركية أظهرت ارتفاع التضخم، وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى 3.8% على أساس سنوي خلال تشرين الأول، مقابل 3.6% في أيلول، فيما ارتفع التضخم الأساسي إلى 3.3%، متجاوزاً توقعات الأسواق.وتواجه الفضة ضغوطاً إضافية ناجمة عن اتجاه المستثمرين إلى بيع حيازاتهم لتغطية خسائرهم في أسواق الأسهم، فضلاً عن تراجع الطلب الصناعي، خصوصاً في قطاع الطاقة الشمسية.وتتزامن هذه التطورات مع توقعات بتحوّل سوق الفضة العالمية من العجز إلى فائض في المعروض خلال عام 2027، ما قد يفرض مزيداً من الضغوط على الأسعار.