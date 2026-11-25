Advertisement

تواجه مرحلة دقيقة على صعيد المالية العامة مع اقتراب عام 2027، في ظل ارتفاع العجز الحكومي وتزايد الدين وتكاليف خدمته، بالتزامن مع تنامي الاحتياجات التمويلية للاستثمارات والإنفاق الاجتماعي وتعزيز القدرات الدفاعية.وتزداد حساسية الملف مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، وسط خلافات سياسية بشأن الضرائب والإصلاحات المالية وتوزيع الأعباء الاقتصادية.وبحسب تقرير لجنة المالية في الفرنسي، الصادر في 19 تشرين الثاني، يُقدّر عجز ميزانية الدولة لعام 2027 بنحو 156.4 مليار ، مقابل 137.2 مليار يورو في 2026، بزيادة قدرها 19.2 مليار يورو.وتأتي هذه الزيادة رغم توقع ارتفاع الإيرادات الضريبية الصافية بنحو 19.8 مليار يورو، نتيجة تراجع الإيرادات غير الضريبية بنحو 16.9 مليار يورو، وارتفاع النفقات الصافية بنحو 18.4 مليار يورو.ووفقاً لصحيفة "لوموند" ، تتوقع المفوضية الأوروبية أن يبلغ العجز العام الفرنسي 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، قبل تراجعه إلى 5.4% في 2027، ليبقى أعلى بكثير من السقف المرجعي البالغ 3%.وتشير تقديرات مجلس الشيوخ إلى ارتفاع احتياجات تمويل الدولة إلى 339.7 مليار يورو خلال العام المقبل، مقابل 310 مليارات يورو في 2026، بينها 189.2 مليار يورو لسداد ديون متوسطة وطويلة الأجل تستحق خلال العام.كما يُتوقع أن تصل فوائد الدين إلى 72.9 مليار يورو في 2027، ما يحدّ من الموارد المتاحة لتمويل البنية التحتية والتعليم والبحث العلمي والاستثمارات العامة.وتمتد المخاوف إلى قطاع الصناعات الدفاعية، إذ حذّرت صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية من تداعيات عدم إقرار موازنة 2027 على خطط إعادة تسلّح فرنسا، ناقلةً عن مسؤول التسليح العام باتريك بايو تحذيره من انعكاسات عدم اليقين المالي على البرامج الدفاعية.وقد يؤدي تأخّر إقرار الاعتمادات المالية إلى تأجيل العقود والاستثمارات وإبطاء الإنتاج العسكري، فضلاً عن تضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن سلاسل التوريد الدفاعية.وتضع هذه التحديات الحكومة الفرنسية أمام معادلة صعبة، تتمثل في خفض العجز والحدّ من الاقتراض، من دون إضعاف النمو الاقتصادي أو المساس بالاستثمارات الاستراتيجية والقدرات الصناعية والدفاعية للبلاد.