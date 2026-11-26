تماسك الخميس بعدما تراجع خلال الجلسة السابقة إلى ما دون 3500 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ أيلول 2025، وسط توقعات بمزيد من رفع الفائدة الأميركية عقب صدور بيانات أظهرت تسارع التضخم وقوة النمو الاقتصادي.

واستقر السعر الفوري عند 3580.87 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة تسليم كانون الأول بنسبة 1.2% إلى 3578.70 دولار.

وعزّز نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية، وارتفاع التضخم في تشرين الأول، التوقعات بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة الشهر المقبل ومجدداً مطلع 2027. وتضغط الفائدة المرتفعة على الذهب عبر زيادة كلفة الاحتفاظ به، كونه لا يدرّ عائداً.

بالتوازي، ارتفعت الأسهم الآسيوية بعد تعافي من أدنى مستوياتها، رغم استمرار المخاوف بشأن تمويل والرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها على 14 شريكاً تجارياً، بينهم واليابان والاتحاد .

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 41.64 دولار للأونصة، والبلاتين 1.6% إلى 1301.33 دولار، والبلاديوم 2.1% إلى 880.50 دولار.