ارتفعت أسعار الخميس، مع تصاعد المخاوف على الإمدادات إثر إعلان الحوثيين استهداف مصفاة رأس تنورة والحي المالي في ، وتقارير إيرانية عن اصطدام ناقلات نفط بألغام في مضيق هرمز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات إلى 94.71 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب الوسيط الأميركي 35 سنتاً إلى 84.03 دولار. وكان الخامان قد أنهيا جلسة الأربعاء على مكاسب بلغت 3.5% و2% على التوالي.

ونقلت وكالة "فارس" عن الجيش أن ناقلة نفط اصطدمت بلغم واشتعلت فيها النيران داخل "منطقة غير مصرح بها" في المضيق، بعدما تحدثت وسائل إعلام رسمية عن انفجار ناقلتين بألغام. وتزامنت هذه التطورات مع تعطل حركة الشحن، بعد تحسّن تدفقات النفط عبر هرمز خلال الأسابيع الماضية.

وحذّر محلل بنك "إيه إن زد" دانيال هاينز من أن اتساع الصراع قد يوقف تعافي الإمدادات، مشيراً إلى أن صادرات الخام من ارتفعت الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال تسلك اتجاهاً هبوطياً.

وتترقّب الأسواق اجتماعات وزراء "أوبك+" في 29 تشرين الثاني لتحديد سياسة إنتاج عام 2027، وسط تحديات مرتبطة بخروج من التحالف ومنظمة أوبك، ومطالب وقازاخستان برفع تقديرات قدراتهما الإنتاجية.

وفي ، ارتفعت مخزونات النفط 1.1 مليون برميل إلى 418.9 مليوناً في الأسبوع المنتهي في 20 تشرين الثاني، بأقل من الزيادة المتوقعة البالغة 1.5 مليون برميل. ولن تُسجّل تسوية لعقود الخام الأميركي الخميس بسبب عطلة عيد الشكر.