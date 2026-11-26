ارتفعت أسعار النفط الخميس، مع تصاعد المخاوف على الإمدادات إثر إعلان الحوثيين استهداف مصفاة رأس تنورة والحي المالي في الرياض، وتقارير إيرانية عن اصطدام ناقلات نفط بألغام في مضيق هرمز.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات إلى 94.71 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتاً إلى 84.03 دولار. وكان الخامان قد أنهيا جلسة الأربعاء على مكاسب بلغت 3.5% و2% على التوالي.
ونقلت وكالة "فارس" عن الجيش الإيراني أن ناقلة نفط اصطدمت بلغم واشتعلت فيها النيران داخل "منطقة غير مصرح بها" في المضيق، بعدما تحدثت وسائل إعلام رسمية عن انفجار ناقلتين بألغام. وتزامنت هذه التطورات مع تعطل حركة الشحن، بعد تحسّن تدفقات النفط عبر هرمز خلال الأسابيع الماضية.
وحذّر محلل بنك "إيه إن زد" دانيال هاينز من أن اتساع الصراع قد يوقف تعافي الإمدادات، مشيراً إلى أن صادرات الخام من الخليج ارتفعت الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال تسلك اتجاهاً هبوطياً.
وتترقّب الأسواق اجتماعات وزراء "أوبك+" في 29 تشرين الثاني لتحديد سياسة إنتاج عام 2027، وسط تحديات مرتبطة بخروج الإمارات من التحالف ومنظمة أوبك، ومطالب العراق وقازاخستان برفع تقديرات قدراتهما الإنتاجية.
وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات النفط 1.1 مليون برميل إلى 418.9 مليوناً في الأسبوع المنتهي في 20 تشرين الثاني، بأقل من الزيادة المتوقعة البالغة 1.5 مليون برميل. ولن تُسجّل تسوية لعقود الخام الأميركي الخميس بسبب عطلة عيد الشكر.