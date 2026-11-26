تواجه صناعة اختباراً حاسماً بعدما ضخّت شركات " " و"أمازون" و" " و"ميتا" مئات مليارات الدولارات في مراكز البيانات والرقائق والبنية الحوسبية، إذ يبقى السؤال: كم يجب أن ينفق الزبائن على هذه التقنية لتبرير هذه الاستثمارات؟ بحسب صحيفة "فايننشال إكسبرس" .

وقدّر بنك "جي بي مورغان" الخاص، في تقريره "توقعات 2027: ثمن التقدّم"، أن القطاع سيحتاج إلى نحو 3 تريليونات دولار من الإنفاق السنوي للزبائن بحلول مطلع ثلاثينيات القرن الحالي لتصبح استثماراته مجدية مالياً، مقابل إيرادات محتملة تبلغ نحو 3.57 تريليونات دولار، مقارنة بعتبة تعادل تقارب 2.87 تريليون، ما يترك هامشاً يقارب 700 مليار دولار، يتوقف على افتراضات تتعلق بمعدلات التبنّي والأسعار والكلفة والطلب.

وأشار التقرير إلى أن الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي تجاوز تريليوني دولار منذ 2022، فيما يتوقع قسم الأبحاث العالمية في البنك أن يبلغ نحو 900 مليار دولار عام 2026، وأن يصل الاستثمار التراكمي إلى 5.5 تريليونات بحلول 2030.

11 مليار دولار لكل غيغاواط

وبحسب "جي بي مورغان"، تبلغ كلفة بناء مركز بيانات بقدرة غيغاواط واحد نحو 40 مليار دولار، ويحتاج إلى إيرادات سنوية تقارب 11 مليار دولار لتغطية التشغيل وكلفة ، بافتراض استخدام نحو 71% من قدرته. ومع توقع بلوغ القدرة العالمية لمراكز البيانات المتقدمة نحو 129 غيغاواط بحلول 2029، سيتطلب ذلك إيرادات سنوية تقارب 1.5 تريليون دولار من خدمات الحوسبة وحدها، فيما تحتاج شركات النماذج والتطبيقات إلى هوامش ربح إجمالية تقارب 50% فوق كلفة الحوسبة.

وقال التقرير: "الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لا يؤتي ثماره إلا إذا ولّد الاقتصاد منه إيرادات كافية، وبسرعة كافية، لتغطية كلفة رأس المال المستثمر".

من أين ستأتي الأموال؟

ويتوقع البنك أن تشكّل الشركات المصدر الأكبر بنحو 2.5 تريليون دولار، بافتراض استخدام نحو 63% من العاملين في مجال المعرفة حول العالم خدمات مدفوعة، يليها المستهلكون بنحو 750 مليار دولار عبر 400 مليون مشترك ينفقون نحو 13 دولاراً شهرياً، إضافة إلى فرصة إعلانية بنحو 540 مليار دولار، ثم الحكومات بنحو 400 مليار دولار.

تحديات وطريق طويل

غير أن تحقيق الهدف يتطلب انتشاراً أوسع بكثير، إذ تُظهر بيانات شركة "رامب" أن 1% فقط من الشركات تستحوذ على 80% من الإنفاق المرصود، فيما يساعد الذكاء الاصطناعي حالياً في نحو 6% فقط من ساعات العمل في . ولفت التقرير إلى أن أسعار القدرات المماثلة تراجعت بمعدل نحو 13 ضعفاً سنوياً منذ 2023، بينما قفزت الإيرادات السنوية لكبار مزوّدي النماذج من الصفر إلى أكثر من 100 مليار دولار، محذّراً من مخاطر نقص الطاقة وتأخر البناء والإفراط في التوسّع.

24 مليون وظيفة

وقدّر البنك أن الذكاء الاصطناعي قد يستوعب نحو 24 مليون وظيفة معرفية حول العالم خلال خمس سنوات، أي نحو 1.3% من القوى العاملة المعرفية سنوياً، إذا حلّ نصف الإنفاق المؤسسي محل وظائف قائمة بكلفة تعادل نصف كلفة العاملين، مرجّحاً أن يتم جزء كبير من ذلك عبر عدم ملء الشواغر بدلاً من التسريح المباشر.