أعلنت سلسلة متاجر التجزئة منخفضة الأسعار "باوندلاند" تعيين مديري إفلاس، في أكبر انهيار تشهده البريطانية منذ سقوط "بي إتش إس" عام 2016.

وتولّت شركة "أليكس بارتنرز" إدارة السلسلة التي تملك 600 متجر في المتحدة وإيرلندا، يُتوقع أن تُباع لتجار تجزئة آخرين، ما يضع مستقبل نحو 12 ألف موظف وشبكة موردين تضم 18 ألف شخص في دائرة الغموض قبيل . وأوضحت "أليكس بارتنرز" أن عملية البيع "لم تحدد حلاً قابلاً للاستمرار للشركة ككل".

وكانت شبكة " " قد أفادت بأن إدارة السلسلة أُبلغت بأنه لا خيار أمامها سوى إعلان الإفلاس رغم عروض استحواذ عدة، فيما بدا أن مالكها الأميركي "غوردون براذرز" عازم على تفكيكها، وسط تقارير عن أن كلفة تعويضات الصرف قد تصل إلى 35 مليون جنيه إسترليني يتحملها دافعو الضرائب. كما أشارت إلى أن "غوردون براذرز" تقاضى رسوماً بقيمة 18.3 مليون جنيه من "باوندلاند" منذ استحواذه عليها العام الماضي مقابل جنيه واحد فقط.

آمال تبددت

وكانت آمال الإنقاذ قد تجددت بعدما أعلن الرئيس السابق لـ"بي إتش إس" براون، الذي يقود عرض مجموعة "زيرا غروب هولدينغز" الاستثمارية غير المعروفة، تأمين التمويل الكامل، مؤكداً أن المجموعة ستوسّع شبكة المتاجر في حال نجاح الاستحواذ، قبل أن تتبدد هذه الآمال.

ورفض "غوردون براذرز" سابقاً عرض إنقاذ من فريق إدارة "باوندلاند" بدعم من مجموعة "مارتن بروبرتي غروب" الإيرلندية، كان سيحافظ على الموظفين والموردين، بسبب إصراره على السداد الكامل لقرض مساهمين بقيمة 30 مليون جنيه. ودخلت "زيرا"، التي أسسها مانفيديب سينغ (23 عاماً)، السباق بعرض لسداد 12.5 مليون جنيه وتأجيل الباقي، من دون أن تثبت جدية عرضها فوراً.

ورغم نمو مبيعات السلسلة وأرباحها، فضّل المالك تفكيكها وبيع متاجرها لسلاسل أخرى بينها متاجر كبرى ومنافسون، بعدما جمّد 50 مليون جنيه من حساباتها، ما منعها من الدفع للموردين وإعادة ملء الرفوف، قبل الإفراج عن جزء منها.

"أشعر أنني أخذلكم"

وكتب باري ويليامز، الذي قاتل لإنقاذ السلسلة، في رسالة إلى الموظفين الجمعة: "مخزوننا يتناقص والفراغات بدأت تظهر. خط مبيعاتنا، الذي كان قبل وقت قصير مزدهراً ويتخطى التوقعات، بات أدنى من خطتنا"، مضيفاً: "يؤلمني ذلك أيضاً لأنني أشعر أنني أخذلكم. لا نستطيع تقديم طلبات للموردين رغم رغبتهم في تزويدنا، ولذلك لا أستطيع أن أعدكم بأن الوضع سيتحسن".

وكان مستحوذان محتملان جديدان قد دخلا السباق خلال عطلة نهاية الأسبوع، هما "زاخرت برايفت إكويتي" المدعومة من ممولين أميركيين، وشخصية مقيمة في دبي تُدعى إدريس محمد، يُعتقد أنه مرتبط بشركة "بريمير كواليتي فودز".