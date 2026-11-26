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ارتفعت تسجيلات السيارات في بنسبة 103% على أساس سنوي خلال تشرين الأول الماضي، لتصل إلى أكثر من 151 ألف سيارة، مدفوعة بتزايد الطلب على المركبات الهجينة القابلة للشحن، وفق بيانات شركة "داتافورس" التي نقلتها وكالة "بلومبيرغ".واستحوذت العلامات التجارية 13.6% من سوق السيارات الجديدة، مسجّلة ثاني أعلى حصة شهرية لها، بعدما تفوّقت على نظيراتها خلال الربع الثالث من العام الجاري.في المقابل، تراجعت تسجيلات سيارات مجموعة "فولكسفاغن" بنسبة 7.6%، ومجموعة "ستيلانتس" بنسبة 8%، رغم نمو السوق الأوروبية بنسبة 3.4%.ويأتي هذا النمو قبيل دخول قيود أوروبية مؤقتة على واردات السيارات الهجينة حيّز التنفيذ مطلع كانون الأول المقبل، إذ حُدّدت حصة بنحو 192 ألف سيارة حتى 18 حزيران 2027.وتسعى الشركات الصينية إلى تعزيز حضورها الصناعي داخل أوروبا، عبر توسيع استثماراتها ومشاريعها الإنتاجية في وإسبانيا والمجر، بالتزامن مع القيود الأوروبية المفروضة على الواردات.