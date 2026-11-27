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أعادت عودة إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" الزخم إلى أسواق الأسهم العالمية، بعدما تسبّبت استقالته قبل أقل من أسبوعين في خسائر واسعة لقطاع التكنولوجيا، وسط مخاوف بشأن مستقبل الاستثمارات في .وقفز سهم "إنفيديا" بأكثر من 30% خلال تعاملات الاثنين، ليبلغ نحو 165 دولاراً، مضيفاً 950 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة، بعدما خسرت نحو 1.4 تريليون دولار خلال الأسبوع السابق.وانعكس الارتفاع على ثروة ، الذي يمتلك نحو 3.5% من أسهم الشركة، إذ زادت بنحو 33 مليار دولار في .وامتدت المكاسب إلى الرئيس الأميركي ، إذ قدّرت صحيفة "فايننشال تايمز" ارتفاع قيمة استثماراته في "إنفيديا" بما يتراوح بين 1.3 مليون و15 مليون دولار، استناداً إلى إفصاحاته المالية.وكان قد أكد تدخّله لدى مجلس إدارة الشركة لإعادة هوانغ إلى منصبه، معتبراً أن القرار يصبّ في مصلحة الاقتصاد الأميركي.وفي ، ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 6.8%، مستعيداً أكثر من تريليوني دولار من القيمة السوقية لأسهم مؤشر "ناسداك 100"، فيما صعد مؤشرا "ستاندرد آند بورز 500" و" " بنسبة 4.75% و3.02% على التوالي.ووصلت موجة المكاسب إلى الأسواق الآسيوية، حيث ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 3.91%، مدفوعاً بصعود أسهم شركات الرقائق والتكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.ورغم هذا الانتعاش، حذّر محللون من استمرار المخاطر المرتبطة بجدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي والقيود الأميركية على تصدير الرقائق إلى ، وسط توقعات باستمرار تقلبات الأسواق خلال الأشهر المقبلة.