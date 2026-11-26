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ارتفعت أسعار ، الخميس، وسط تجدد المخاوف بشأن إمدادات الخام من ، بعد إعلان الحوثيين استهداف مصفاة رأس تنورة في ، وإعلان إصابة ناقلتين بألغام بحرية في مضيق هرمز.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.31% إلى 95.85 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب الوسيط الأميركي بنسبة 1.09% إلى 84.60 دولاراً خلال التداولات.وكان خام برنت قد سجّل مكاسب بنسبة 3.5% في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتعطّل تدفقات النفط من .ويرى محللون أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط يهدد تعافي الإمدادات النفطية، في حين قد تحدّ توقعات فائض المعروض وارتفاع أسعار الفائدة من مكاسب الخام.وتترقب الأسواق اجتماع تحالف "أوبك بلس" المقرر في 29 تشرين الثاني، لبحث سياسة الإنتاج لعام 2027، وسط توقعات بالإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية.وفي ، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 1.1 مليون برميل، وهو مستوى أقل من توقعات المحللين.