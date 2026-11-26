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تصدّرت إسبانيا قائمة أكبر الدول المنتجة للزيتون عالمياً، فيما حلّت ست دول عربية ضمن المراكز العشرة الأولى، وفق بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لعام 2024.ويأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للزيتون، الذي يصادف 26 تشرين الثاني من كل عام، وأقرّته منظمة اليونسكو عام 2019.وجاء ترتيب أكبر عشر دول منتجة لثمار الزيتون عالمياً على النحو الآتي:- إسبانيا: 8.31 ملايين طن.- : 3.75 ملايين طن.- إيطاليا: 2.3 مليون طن.- البرتغال: 1.34 مليون طن.- مصر: 1.27 مليون طن.- المغرب: 1.08 مليون طن.- تونس: 1.056 مليون طن.- الجزائر: 900 ألف طن.- : 790 ألف طن.- : 350 ألف طن.أما ، فحلّ في المرتبة الثامنة عربياً بإنتاج بلغ نحو 140 ألف طن.وفيما تسجّل حضوراً بارزاً في الإنتاج العالمي، يواجه مزارعو صعوبات في الوصول إلى أراضيهم بسبب الاعتداءات والقيود الأمنية.وفي ، وثّقت جهات إنسانية أكثر من 400 اعتداء للمستوطنين الإسرائيليين مرتبط بموسم القطاف منذ أيلول وحتى 20 تشرين الثاني الجاري، أسفرت عن تضرر أكثر من 4 آلاف شجرة وشتلة، وإتلاف أو سرقة أكثر من 25 طناً من المحصول.