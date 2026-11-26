Advertisement

شهدت احتجاجات جديدة لعمال مصانع الملابس، تخللتها اشتباكات مع الشرطة وإغلاق طرق رئيسية، عقب إعلان رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 36%، من 12.5 ألف تاكا إلى 17 ألف تاكا شهرياً (نحو 138 دولاراً).واستخدمت الشرطة المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين، الذين اعتبروا أن الزيادة لا تلبي مطالبهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، بعدما طالبوا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 30 ألف تاكا.ومن المقرر أن تدخل الأجور الجديدة حيّز التنفيذ مطلع كانون الأول المقبل، على أن يتقاضى العمال رواتبهم وفق المعدلات الجديدة في كانون الثاني.وعلى خلفية الاحتجاجات، عززت السلطات انتشار القوات الأمنية في العاصمة دكا وعدد من ، فيما شدّد الجيش إجراءاته لحماية المنشآت الحيوية والمناطق الصناعية.وقدّرت ومصدّري الملابس في بنغلاديش خسائر الإنتاج الناجمة عن الاحتجاجات بنحو 428 مليون دولار، إضافة إلى تحويل طلبات بقيمة 254 مليون دولار إلى دول منافسة.