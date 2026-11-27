سجّل قفزة سريعة فجر الجمعة، مرتفعاً نحو 40 دولاراً خلال 20 دقيقة، وسط ضعف السيولة في الأسواق عقب عطلة عيد الشكر الأميركية.

وبحسب بيانات "Investing.com"، صعد السعر الفوري من 3578.67 دولار للأونصة عند الساعة 4:45 فجراً إلى 3616.50 دولار عند الساعة 5:05. وبحلول الساعة 5:25، بلغت مكاسبه اليومية 1.34% قرب 3615 دولاراً، بعدما لامس 3627.53 دولار.

وجاء الارتفاع رغم استقرار الدولار تقريباً وتراجع الفضة بنحو 0.71%، من دون ظهور خبر محدد يفسّر القفزة حتى ذلك الوقت.

ويتجه المعدن إلى مكاسب أسبوعية تقارب 2.3%، وفق حسابات الموقع، بعدما هبط الأربعاء إلى نحو 3427 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ أواخر آب 2025، قبل أن يعوّض خسائره.

وتعود الجمعة إلى التداول في جلسة مختصرة، فيما تترقّب الأسواق قرار الاحتياطي في 9 كانون الأول. وبحسب التقرير، تبلغ احتمالات رفع الفائدة التي تسعّرها الأسواق نحو 97%، مع استمرار احتمال اتساع تقلبات الذهب في ظل السيولة المحدودة.