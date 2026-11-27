تراجعت أسعار الخام بشكل طفيف خلال تداولات الجمعة، لكنها حافظت على مستوى يتجاوز 96 دولاراً للبرميل، في وقت أثار فيه هجوم على مصفاة رئيسية في مخاوف بشأن الإمدادات، بحسب صحيفة "إيكونوميك تايمز".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم كانون الثاني بنسبة 0.25% إلى 96.33 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعها بأكثر من 6% خلال الجلستين السابقتين، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي تسليم كانون الثاني بأكثر من 2% لتتداول قرب 86 دولاراً.

هجومان في يومين

وجاء الاضطراب الأخير بعد استهداف مصفاة نفط في منطقة السعودية بمقذوف الخميس، ما أدى إلى مقتل عامل نيبالي وإصابة آخرين، واندلاع حريق وتعليق مؤقت لبعض العمليات، وفق .