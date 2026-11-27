واصلت أسعار تعافيها من تراجعها الأخير، مع طغيان التهديدات المتجددة للإمدادات في على المخاوف السابقة من فائض عالمي، فيما رأى مصرف "ستاندرد تشارترد" أن الأسعار لن تنخفض على الأرجح دون مستوياتها الدنيا الأخيرة ما لم تطرأ صدمة جديدة، بحسب موقع "أويل برايس".

وارتفع خام برنت تسليم كانون الثاني بنسبة 1.3% إلى 95.90 دولاراً للبرميل الخميس، بعد إغلاقه الاثنين عند 89.37 دولاراً، الأدنى منذ نحو ثلاثة أشهر، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.2% إلى 84.65 دولاراً.

وجاء الارتفاع بعدما أعلن الحوثيون الأربعاء أن ضرباتهم على مصفاة ومجمع التصدير في رأس تنورة تسببت بحرائق، أظهرت صور أقمار اصطناعية دخاناً أسود كثيفاً فوقها، كما أعلنوا شنّ ضربات على الحي المالي في الرياض، حيث أفاد الدفاع المدني السعودي بإصابة 11 شخصاً الثلاثاء إثر استهداف برج يضم صندوق الاستثمارات العامة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

وفي ، ارتفعت مخزونات النفط الخام التجارية بمقدار 1.1 مليون برميل إلى 418.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 تشرين الثاني، في ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي، فيما تراجعت الصادرات إلى أدنى مستوى منذ مطلع آب.

الفائض مُسعّر مسبقاً

وأوضح محللو "ستاندرد تشارترد" أن التصحيح الأخير عكس سردية سلبية متجذرة، عززها رفع وكالة الطاقة الدولية تقديراتها للإمدادات في الربع الرابع بـ3.3 ملايين برميل يومياً، بفعل تعافٍ أسرع من المتوقع لإنتاج الخليج وصادراته، ما رسّخ توقعات العودة إلى الفائض بنهاية العام وتراكم أكبر في 2027. لكن المصرف اعتبر أن الأسعار سعّرت مسبقاً الجزء الأكبر من الفائض المتوقع، وأن أي هبوط مستدام يتطلب أدلة على أن الفائض سيظهر أبكر أو سيكون أكبر أو سيستمر أطول من المتوقع.

ولفت المصرف إلى تراجع واسع في أسعار المشتقات وهوامش التكرير وأجور الشحن، إذ انخفضت أسعار وقود الطائرات بنسبة 24% وزيت الوقود الآسيوي بنسبة 31% منذ بداية الشهر، فيما تراجعت أجور شحن ناقلات النفط العملاقة على خط الخليج-الصين بنسبة 55%، ما يشير إلى انحسار الضغوط رغم بقاء الأسعار المطلقة مرتفعة.

اجتماع "أوبك+" الحاسم

وتوقّع المصرف أن يؤدي أي اختراق بين وطهران إلى تسريع استئناف التدفقات وتعزيز الضغوط النزولية، فيما قد تعيد اضطرابات جديدة في البنى التحتية للتصدير أو الممرات البحرية التشكيك بتوقعات الفائض.

وتتجه الأنظار إلى اجتماع تحالف "أوبك+" الأحد 29 تشرين الثاني، بعد ثلاثة أشهر على إنجاز التراجع عن تخفيضات طوعية بـ1.65 مليون برميل يومياً، إذ سيتعيّن على الأعضاء تقرير زيادة الإنتاج أو تثبيته أو خفضه مجدداً، وتحديد خطوط الأساس لإنتاج 2027 من دون شق صفوف التحالف. وأشار المصرف إلى أن انسحاب الإمارات في أيار عزّز الوزن النسبي للعراق، الذي يطالب بالاعتراف بقدرته الإنتاجية الأعلى، مرجّحاً أن يكون للاجتماع تأثير أكبر من سابقيه على الأسعار، خصوصاً إذا أظهر الأعضاء استعداداً جماعياً متجدداً لإدارة الإمدادات.