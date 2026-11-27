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أقرّ الألماني، الجمعة، موازنة عام 2027 بقيمة 556 مليار (610 مليارات دولار)، تتضمن زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي والاستثمارات، إلى جانب ثاني أعلى مستوى للاقتراض الجديد في تاريخ البلاد.وأظهرت بيانات الموازنة أن إجمالي القروض الجديدة سيبلغ 210.4 مليارات يورو، مقابل الرقم القياسي البالغ 215.4 مليار يورو، والمسجّل عام 2021 خلال جائحة .وسترتفع نفقات الدفاع الأساسية إلى 109.7 مليارات يورو، مقارنة بـ82.2 مليار يورو في عام 2026، فيما سيبلغ إجمالي الإنفاق الدفاعي والأمني 150.9 مليار يورو، بما يشمل المساعدات المقدمة لأوكرانيا.كما سترتفع الاستثمارات ضمن الموازنة الأساسية إلى 61.8 مليار يورو، في إطار مساعي حكومة المستشار ميرتس لتحديث البنية التحتية وإعادة العسكرية .وفي ظل ارتفاع الإنفاق والاقتراض، يطالب ميرتس بخفض موازنة ، التي تُعدّ أكبر مساهم صافٍ فيها.