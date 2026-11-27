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مع انطلاق موسم تخفيضات "الجمعة السوداء"، تتنافس المتاجر والمنصات الإلكترونية على استقطاب المستهلكين بعروض مغرية، وسط تحذيرات من ممارسات تسويقية مضللة قد تدفعهم إلى إنفاق مبالغ تفوق ما كانوا يعتزمون دفعه.وتلجأ بعض المتاجر إلى رفع الأسعار قبيل موسم التخفيضات، ثم خفضها لإيهام المستهلكين بالحصول على خصومات كبيرة، فضلاً عن استخدام العدادات التنازلية ورسائل قرب نفاد المخزون لدفعهم إلى الشراء المتسرّع.وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة "غراوندوورك كولابوراتيف"، شملت 351 منتجاً عرضتها منصة "أمازون" خلال موسمي التخفيضات في عامي 2024 و2025، أن 57.3% منها لم تكن أرخص من أدنى أسعارها خلال الأشهر الثلاثة السابقة. غير أن "أمازون" اعترضت على منهجية الدراسة ووصفت نتائجها بالمضللة.كما كشفت ، عقب فحص 314 متجراً إلكترونياً في آذار 2026، أن 30% منها عرضت تخفيضات بطريقة غير صحيحة، فيما استخدم بعضها وسائل ضغط تسويقية أو أضاف رسوماً عند الدفع.وينصح خبراء بمراجعة سجل أسعار المنتجات ومقارنتها بين المتاجر، واحتساب تكاليف الشحن والرسوم، والتحقق من الضمان وشروط الاسترجاع وسمعة البائع.كذلك، يشدد الخبراء على ضرورة تحديد ميزانية مسبقة، وتجنّب شراء السلع غير الضرورية بالتقسيط لمجرد خضوعها للتخفيضات، والحذر من المواقع الوهمية والروابط المشبوهة التي تستهدف البيانات المصرفية للمستهلكين.