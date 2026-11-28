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عدلت وكالة ستاندرد اند بورز يوم الجمعة النظرة المستقبلية لتصنيف إلى “سلبية” من “مستقرة”، مشيرة إلى تزايد الضغوط على الميزانية العامة في ظل ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يزيد من صعوبة خفض العجز.وأكدت الوكالة التصنيف السيادي لفرنسا عند مستوى “A+/A-1″، لكنها قالت إنها تتوقع عجزا ماليا أكبر هذا العام والعام المقبل مما توقعت في السابق.وقالت ستاندرد اند بورز في بيان “قد يواصل الاستقطاب السياسي، حتى بعد الانتخابات الرئاسية 2027، في تقييد تنفيذ إجراءات خفض العجز والإصلاحات المعززة للنمو”.وارتفعت تكاليف الاقتراض غير المسبوقة لأجل عشر سنوات في فرنسا إلى أكثر من 5.14 بالمئة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ 2002، وصعدت بوتيرة أشد من معظم الدول المماثلة. وعكس الارتفاع مخاوف بشأن قدرة البلاد على كبح عجزها وضمان إقرار ميزانية 2027 واحتواء الاضطرابات الاجتماعية المرتبطة بتكلفة المعيشة.وتسعى حكومة الأقلية إلى إقرار ميزانية 2027، التي تهدف إلى خفض العجز المالي من 5.4 بالمئة من الناتج هذا العام إلى خمسة بالمئة العام المقبل، في برلمان فرنسي منقسم بشدة قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية.وقال رولان ليسكور في بيان “يؤكد هذا التقييم الحاجة الملحة إلى إقرار ميزانية مسؤولة للبلاد دون تأخير، تعيد أوضاع ماليتنا العامة إلى مسارها بخفض العجز إلى ما لا يزيد على خمسة بالمئة”.وأضاف “تظل ملتزمة تماما بمواصلة مسار ضبط أوضاع المالية العامة”.وأظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد الفرنسي انكمش في الربع الثالث بأكثر مما كان يُعتقد في البداية، إذ دخلت البلاد من الناحية الفنية في حالة ركود، مما يسلط الضوء على صعوبة خفض العجز ويجعل هدف الحكومة للنمو البالغ 0.5 بالمئة في عام 2026 بعيد المنال إلى حد كبير.