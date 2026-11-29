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قالت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك عقب اجتماع أوبك+ اليوم الأحد إن التحالف قرر الإبقاء على أهدافه الحالية لإنتاج النفط دون تغيير.
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وجاء في المنشور نقلا عن وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب "في ختام المناقشات، قرر وزراء الدول الأعضاء... الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية دون تغيير، وذلك لدعم الجهود الرامية إلى ضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية".