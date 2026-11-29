قالت في ‌بيان نشرته على صفحتها في عقب اجتماع أوبك+ اليوم الأحد إن ⁠التحالف قرر الإبقاء على أهدافه الحالية لإنتاج دون تغيير.

Advertisement وجاء في المنشور نقلا عن والمناجم عرقاب "في ‌ختام ⁠المناقشات، قرر وزراء ... الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية ⁠دون تغيير، وذلك لدعم الجهود الرامية إلى ضمان ⁠استقرار وتوازن سوق النفط العالمية".