رصدت صور الأقمار الاصطناعية ثلاث ناقلات نفط وهي تحمّل شحنات من الخام في مرافق التصدير الرئيسية للسعودية داخل العربي، في مؤشر إلى احتمال تعافي نشاط الشحن بعد تسجيل أبطأ وتيرة له خلال نحو ثلاثة أشهر.

وأظهرت صورة التُقطت بواسطة قمر اصطناعي، ولم تصبح متاحة إلا بعد مرور فترة على التقاطها، وجود الناقلات في منشآت رأس تنورة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكانت سبع صور التقطها القمران الاصطناعيان الأوروبيان «سنتينل 1» و«سنتينل 2» منذ يوم الاثنين قد أظهرت رسو ناقلتين عملاقتين فقط لنقل الخام على مدى خمسة أيام متتالية، علماً أن الطاقة الاستيعابية لكل منهما تبلغ نحو مليوني برميل.

ويُعد هذا العدد الأدنى للناقلات منذ الفترة المنتهية في الأول من أيلول، وفق احتساب فترات متحركة من خمسة أيام، بعدما سُجّل وجود ثماني ناقلات مختلفة على الأقل خلال الفترة المنتهية في 22 تشرين الثاني.

ولم تصدر شركة «أرامكو السعودية» أو في أي تعليق على طلبات بهذا الشأن.

وجاء هذا التراجع في حركة الشحن عقب ارتفاع ملحوظ في صادرات النفط من الخليج العربي خلال الشهر الماضي، سواء من أو من منتجين آخرين في المنطقة، بالتزامن مع تصاعد الهجمات على الناقلات العابرة لمضيق هرمز، الذي يربط الخليج بالبحار المفتوحة، إضافة إلى استهداف مواقع أخرى داخل المملكة.

ولم يتمكن القمران الاصطناعيان من التقاط صور يومي الأربعاء والخميس، ما يترك احتمال وصول ناقلات ومغادرتها خلال تلك الفترة من دون رصدها.

وبحسب بيانات مسارات السفن السابقة، يستغرق تحميل ناقلة نفط خام عملاقة نحو 36 ساعة عند نقاط الرسو الأحادية في رأس تنورة، كما تتطلب عملية التحميل مدة مماثلة على الأقل عند أرصفة البحرية.