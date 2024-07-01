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صحة

ما اكتشفه العلماء مهم.. بكتيريا واحدة في الأمعاء تسهم في إدمان الطعام!

Lebanon 24
01-07-2024 | 08:56
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اكتشف باحثون أن بكتيريا معينة في الأمعاء تسهم في إدمان الطعام، ما يؤدي إلى السمنة لدى الفئران والبشر.

وحددت نتائج الدراسة الجديدة، التي عرضت في منتدى اتحاد جمعيات الأعصاب الأوروبية (FENS) 2024 ونشرت في مجلة Gut، أيضًا البكتيريا التي قد تمنع إدمان الطعام.
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وأوضحت البروفيسورة إيلينا مارتن جارسا من مختبر علم الأعصاب في جامعة "بومبيو فابرا" في برشلونة بإسبانيا، أن إدمان الطعام يتميز بفقدان السيطرة على الأكل المرتبط بالسمنة واضطرابات الأكل، والتغيرات في تكوين ميكروبيوم الأمعاء.

وأضافت "حتى الآن، كانت الآليات الكامنة وراء هذا الاضطراب السلوكي غير معروفة إلى حد كبير".

وكشفت الدراسة أن الفئران المدمنة على الطعام زاد لديها عدد البكتيريا البروتينية وقل عدد البكتيريا الأكتينوبكتيريا والبلوشيا. ولوحظت أنماط مماثلة لدى البشر المدمنين على الطعام.

وتشير هذه النتائج إلى أن بعض ميكروبات الأمعاء قد تحمي من الإدمان على الطعام، خاصة ميكروب البوليتيا Blautia، الذي أظهر فوائد محتملة في كل من الفئران والبشر.

واختبر الباحثون المزيد من تأثيرات البريبايوتكس مثل اللاكتولوز والرامنوز، والتي تعمل على تعزيز مستويات البلوتيا في الأمعاء.

وأدى إعطاء هذه البريبايوتكس للفئران إلى تحسن كبير في أعراض إدمان الطعام. بالإضافة إلى ذلك، أدى إعطاء الفئران البروبيوتيك Blautia wexlerae نتائج إيجابية مماثلة.
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