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صحة

فوائد تناول الخيار خلال فصل الصيف

Lebanon 24
01-07-2024 | 15:00
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يحتوي الخيار على 96% من الماء، لذا فهو من الخضراوات الرائعة لإزالة السموم ومنع الجفاف، الخيار غني بالمغذيات النباتية وفيتامين ك، كما أنه مصدر جيد جدًا لحمض البانتوثينيك والموليبدينوم، كما أنه يحتوي على النحاس والبوتاسيوم والمنجنيز وفيتامين C والفوسفور والمغنيسيوم وفيتامين B1، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الخيار لصحتك.
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فوائد الخيار لصحتك فى الطقس الحار
الخيار هو من الخضراوات منخفضة السعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا صحيًا ومصدر جيد لفيتامين K، وهو مهم لتخثر الدم وصحة العظام، ومصدر جيد لفيتامين C، وهو مهم لوظيفة المناعة وإنتاج الكولاجين ومن الخضراوات المرطبة، حيث يتكون في معظمه من الماء.

1. مفيد للترطيب وإزالة السموم:
الخيار يفيد صحتك لأنه يحتوي على مستخلصات الخيار الغنية بمضادات الأكسدة، قد تساعد هذه المستخلصات على حماية خلاياك من التلف عن طريق التخلص من الجذور الحرة الضارة.

الخيار يحتوي على 96% ماء ويحافظ على رطوبة الجسم خاصة خلال فصل الصيف عندما نميل إلى الإصابة بالجفاف بسهولة، يعمل الخيار أيضًا كمبرد، مما يوفر لنا الراحة من حرارة الصيف.

2. ينظم ضغط الدم :
الخيار مصدر جيد للبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف الغذائية، ومن المعروف أن هذه العناصر الغذائية تخفض ضغط الدم، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأثبتت الأبحاث أيضًا أن الاستهلاك المنتظم لعصير الخيار كان مفيدًا في خفض ضغط الدم لدى كبار السن المصابين بارتفاع ضغط الدم.

3. مفيد لعملية الهضم :
الخيار بمثابة مبرد لمعدتنا، تساعد الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الخيار على إبطاء عملية الهضم، كما أن المحتوى العالي من الماء في الخيار يجعل البراز ناعمًا، ويمنع الإمساك ويحافظ على انتظام حركة الأمعاء.

4. يخفض نسبة السكر في الدم :
من المعروف أن الخيار يخفض مستويات السكر في الدم، وبالتالي فهو مفيد في إدارة والوقاية من مرض السكري، كما أن له تأثيرا كبيرا عندما يتعلق الأمر بصحة العظام، فداخل تلك الشرائح المقرمشة يوجد فيتامين K، وهو سلاح سري، إذ يمكن أن يساعد فيتامين K، مع فيتامين D، على زيادة كثافة العظام وتقليل معدلات الكسور، ويدعم بناء عظام قوية.

5. إنقاص الوزن :
السعرات الحرارية في الخيار منخفضة، حيث إنه يحتوي على 96% من الماء، مع 15.5 سعرة حرارية فقط في 100 غرام من الخيار، ويفيد الخيار في إنقاص الوزن بسبب محتواه العالي من الماء وانخفاض السعرات الحرارية.

6. بشرة أفضل:
فوائد الخيار للبشرة عديدة لأنها من معززات الجمال الرائعة، وتظهر تأثيرات مذهلة على الجلد، ويفيد تطبيق عصير الخيار على البشرة، إذ يجعلها ناعمة ومشرقة، تعمل التأثيرات المضادة للالتهابات للخيار على تفتيح البشرة بشكل طبيعي وتقليل الاسمرار، كما أنه يقلل من التجاعيد والخطوط الدقيقة. (اليوم السابع)
 
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