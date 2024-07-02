ما علاقة الأرق والتعب بأمراض الكلى؟

كشف الدكتور ستانيسلاف سوسنوفسكي أخصائي أمراض الجهاز البولي، عدة أعراض رئيسية تشير إلى وجود خلل في وظائف الكلى.

Advertisement

وقال: "هناك عدد من الأعراض التي يمكن أن تشير مع بعضها البعض إلى مشكلات في الكلى. لذلك يجب إيلاء اهتمام خاص لهذه الأعراض خاصة إذا كان هناك تغير في نتائج تحليل البول، وتغيرات مرئية، أو وجود استعداد وراثي لأمراض الكلى وغير ذلك".ووفقا له، يمكن أن تتأثر الكلى بالأرق والتعب المزمن ومشكلات في الذاكرة وفقر الدم وكذلك جفاف الجلد والشعور بطعم معدني في الفم وانبعاث رائحة كريهة من الفم.وأضافالأخصائي، قد تشير صعوبة التنفس والتورم وألم الأطراف دون سبب واضح وارتفاع مستوى ضغط الدم إلى وجود مشكلات في الكلى. (روسيا اليوم)