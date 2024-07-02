في أي عمر يجب إجراء عملية تصحيح الرؤية؟

أعلنت الدكتورة غيرغانا ستويانوفا أخصائية طب وجراحة العيون أن تصحيح الرؤية بالليزر أصبح أكثر العمليات الشائعة حاليا، ولكن في أي عمر يجب إجراء هذه العملية؟

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وفقا للطبيبة، تعتمد النتيجة الجيدة لعملية تصحيح الرؤية على عدد من العوامل. وأحد أهم شروط النجاح هو عمر المريض، لذلك من الأفضل إجراء التصحيح بالليزر في الوقت المحدد.وأشارت الأخصائية إلى أن عملية تصحيح الرؤية تجرى عادة للأشخاص الذين يكون عندهم قصر النظر مستقر لمدة عامين. ومن الأفضل إجراء هذه العملية في عمر 20-25 عاما لأن هذا هو العمر المثالي الذي يجب فيه إجراء عملية تصحيح الرؤية بالليزر.ووفقا لها، إجراء عملية تصحيح الرؤية بالليزر في عمر مبكر قد يتطلب لاحقا إجراء عملية إضافية لتصحيح الرؤية. وعموما المسألة المهمة هنا هي تشخيص الحالة، لإنه إذا أراد الشخص التخلص من النظارات والعدسات اللاصقة، عليه خلال سنتين الخضوع لفحوص دورية على الأقل 3-4 مرات. وبعد ذلك استنادا إلى حالته الصحية يختار الطبيب الطريقة المناسبة لإجراء عملية تصحيح الرؤية. (روسيا اليوم)