لمن يعاني من "حساسية اللاكتور".. تعرّف إلى بدائل الحليب النباتية

قال مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين ويستفاليا بألمانيا إن البدائل النباتية تعد خياراً جيداً للأشخاص، الذين يعانون من حساسية تجاه حليب الأبقار، أو الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.



وأوضح المركز أن حليب اللوز وحليب جوز الهند يمتازان بقلة السعرات الحرارية، حيث تتراوح قيمة السعرات الحرارية بهما بين 13 و21 سعراً حرارياً لكل 100 ملّيلتر، علماً بأن هذه القيم تسري على الأنواع غير المحلاة.

كذلك، ذكر المركز أن حليب الصويا يحتوي في المتوسط على 38 سعراً حرارياً لكل 100 ملّيلتر، مشيراً إلى أن حليب الصويا يتميز عن غيره من البدائل، من حيث محتوى البروتين، حيث إنه يتمتع بنوعية بروتين عالية القيمة، بفضل ارتفاع نسبة الأحماض الأمينية الأساسية.

وللمقارنة يحتوي الحليب كامل الدسم على نحو 65 سعراً حرارياً لكل 100 مليلتر، بينما يحتوي الحليب قليل الدسم على نحو 45 سعراً حرارياً لكل 100 مليلتر. (24)