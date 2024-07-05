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صحة

هل من الآمن لمرضى السكرى تناول القهوة؟.. اعرف الكمية الموصى بها

Lebanon 24
05-07-2024 | 23:00
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القهوة هي مشروب مفضل للأشخاص الذين يرغبون في البقاء مستيقظين لساعات طويلة، حيث يعمل الكافيين الموجود في القهوة كمنشط يزيد من نشاط الدماغ والجهاز العصبي، مما يبقي الشخص متيقظًا ونشطًا للغاية، ومع ذلك، يتساءل الكثير من الناس عما إذا كان شرب القهوة صحيًا حقًا أم لا، وهل يمكن للأشخاص الذين يعانون من حالات موجودة مسبقًا مثل مرض السكري احتساء هذا المشروب دون مواجهة أي تأثير على مستويات السكر في الدم، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Onlymyhealth".
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عندما يتعلق الأمر باستهلاك القهوة لدى مرضى السكري، فإن بعض الدراسات تشير إلى أنها قد تساعد بالفعل في انخفاض مستويات السكر في الدم، ولكن أبحاثًا أخرى تشير إلى جانب سلبي محتمل، فقد تُقلل القهوة من حساسية الجسم للأنسولين، وهو الهرمون الذي يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم، وقد يؤدي هذا إلى تقلبات في مستويات السكر في الدم، وهو ما قد يكون مشكلة.

في 2016، نشرت دراسة في المجلة الأوروبية للتغذية وجدت أن الأشخاص الذين يشربون 3-4 أكواب من القهوة يوميًا قد يكون لديهم خطر أقل للإصابة بمرض السكري من النوع 2، حيث يعتقد الباحثون أن المواد الموجودة في القهوة، مثل أحماض الكلوروجينيك والكافيين، قد تكون مسئولة عن هذا التأثير الإيجابي، وذهبت دراسة نشرت في مجلة Diabetes Care إلى خطوة أبعد من ذلك، إذ أشارت إلى أن الأشخاص الذين يشربون ما يصل إلى ستة أكواب من القهوة يوميًا لديهم خطر أقل للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بأولئك الذين نادرًا ما يشربون القهوة.

ومن المثير للاهتمام أن هذه الفائدة بدت مستمدة من القهوة التي تحتوي على الكافيين ومنزوعة الكافيين على حد سواء، مما يشير إلى أنه قد يكون هناك أكثر من مجرد الكافيين.

ولكن هناك أيضًا دراسات تشير إلى أن تناول كميات كبيرة من القهوة يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين لدى بعض الأشخاص، وهو ما وضحته دراسة أجريت على أشخاص يشربون القهوة بانتظام ووجدت أنه بعد أربعة أسابيع من تناول كميات كبيرة من القهوة ارتفعت مستويات الأنسولين الصائم، مما يشير إلى انخفاض حساسية الأنسولين.

ما هي كمية القهوة الموصى بها لمرضى السكري؟
 
ينصح خبراء الصحة، مرضى السكرى بتناول القهوة ولكن بكميات معتدلة، ويتضمن ذلك تناول 1-4 أكواب من القهوة يوميًا، وما ذلك نظرًا لتضارب النتائج حول تأثيرات القهوة بالنسبة لمرضى السكري، فمن المهم استشارة الطبيب المعالج لتحديد الكمية المعتدلة من القهوة وفقًا لكل حالة. (اليوم السابع)
 
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