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صحة

بأجواء فخمة.. المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب يحتفل بعيده و"كنته" الأردنية تخطف الأنظار (صور)

Lebanon 24
06-07-2024 | 04:52
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احتفل مصمم الأزياء اللبناني العالمي ايلي صعب بعيد ميلاده بأجواء فخمة في لبنان وبحضور عدد من المشاهير والأصدقاء.

وانتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل للاحتفال الذي أقامه صعب بمناسبة عيد ميلاده الـ 60 والذي يُصادف 4 تموز 1960.
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وكان من بين الحضور الفنانة اليسا التي تربطها علاقة صداقة قوية بالمصمم وعائلته إضافة إلى الفنان عاصي الحلاني وابنته ماريتا الحلاني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وبدا صعب سعيدا إلى جانب زوجته كلودين وأولاده.

وكان لافتا حضور خطيبة ابنه الأوسط سيليو الأردنية زين قطامي. 
 
 
 
 
وظهرا في السهرة وهما يرقصان، وهما كانا احتفلا مؤخرا بإعلان خطوبتهما .

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