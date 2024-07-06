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احتفل مصمم الأزياء اللبناني العالمي ايلي صعب بعيد ميلاده بأجواء فخمة في لبنان وبحضور عدد من المشاهير والأصدقاء.وانتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل للاحتفال الذي أقامه صعب بمناسبة عيد ميلاده الـ 60 والذي يُصادف 4 تموز 1960.وكان من بين الحضور الفنانة اليسا التي تربطها علاقة صداقة قوية بالمصمم وعائلته إضافة إلى الفنان عاصي الحلاني وابنته ماريتا الحلاني.